Passation de témoin à AIBD SA : Le DG de LAS rend mémorablement hommage à Abdoulaye Mbodji

Mais un discours a marqué l’assistance, c’est celui du directeur général de LAS. Xavier Mary a imaginé un jury pour juger le « coupable » Mbodji. Mais tout ce qui sera retenu contre le coupable est tout simplement positif. « Nous sommes aujourd’hui réunis pour juger le prévenu Abdoulaye MBODJI, et de statuer sur la responsabilité et la culpabilité aéroportuaire de l’accusé. En premier lieu, M. le Président, le prévenu est accusé de délit de fuite pour quitter les lieux de sa forfaiture seulement quelques jours avant le 3ème anniversaire de l’Aéroport Dakar Blaise Diagne. Accusé aussi d’abandon d’enfant, puisqu’il est le père générique de cet aéroport. Accusation d’autant plus grave, Mme et M. les Jurés, puisque le dit-enfant souffre actuellement des effets d’une pandémie qui freine sa croissance en plein début d’adolescence. (…). Mme et M. les jurés, l’accusé est aussi responsable et même voire coupable d’avoir été d’une rigueur et d’une intégrité exemplaire, de courage et d’abnégation, alors qu’il aurait pu nous laisser tranquille en se taisant. (…). Ce faisant il est coupable de l’ouverture à la date prévue de cet outil aéroportuaire... L’intelligence, la vivacité d’esprit, le dynamisme, l’intégrité, l’honnêteté, la posture et le professionnalisme d’Abdoulaye MBODJI sont des circonstances aggravantes, mais aussi des atouts et des forces nécessaires qu’il a de manière insolente masqué par sa petite taille, mais qui ont contribué à ce que l’on le qualifie malgré tout de grand homme.



Il est aussi condamné à profiter de sa retraite à perpétuité et en bonne santé et devra s’acquitter de visites régulières à ses anciennes victimes à l’aéroport de Diass pour expier ses méfaits, et il devra contribuer à l’amélioration des statistiques de trafic en voyageant le plus souvent possible. (…). »



D’ailleurs pour jouer le jeu, Doudou Kâ a demandé la révision du procès en demandant une acclamation du public debout pour le prévenu. Le nouveau directeur général de AIBD SA qui est revenu sur les péripéties de la réalisation de l’aéroport Dakar Blaise Diagne a aussi invité tout le monde à travailler autour de valeurs et de principes comme : l’éthique, la loyauté, la transparence et la rigueur dans la gestion, la solidarité mais aussi le bien-être du personnel.