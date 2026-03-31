Passerelles Daara-École : Le plan de Diomaye pour valoriser les diplômes coraniques

Lors de la « Journée nationale des Daaras », le President Bassirou Diomaye Faye a fermement défendu une « vision inclusive » du système éducatif sénégalais, refusant toute hiérarchie entre l'école dite moderne et l'enseignement traditionnel. Il a ainsi proclamé que « le daara et l'école doivent marcher ensemble, main dans la main », martelant qu'il ne doit plus y avoir « aucune distinction, aucune séparation ». Pour lui, cette unification est le socle d'une citoyenneté complète où chaque parcours est valorisé à sa juste mesure par la République.



Au cœur de cette ambition se trouve la reconnaissance officielle des acquis des élèves. Le Président a annoncé vouloir « faciliter les passerelles entre les daaras et l'enseignement formel, en valorisant les diplômes acquis ». Cette mesure vise à garantir que le choix d'une éducation religieuse ne soit plus un frein à l'épanouissement personnel, affirmant que « chaque enfant doit pouvoir poursuivre son ambition au sein de la République », quel que soit le chemin éducatif emprunté initialement.



Cette égalité de traitement se prolonge jusque dans l'accès aux responsabilités nationales. Bassirou Diomaye Faye a été très clair sur l'avenir des diplômés de l'enseignement coranique : « quiconque a étudié le Coran jusqu'à l'obtention de son diplôme doit se voir attribuer la place qui lui revient de droit dans ce pays ». Il aspire à un Sénégal où, si un jeune issu des daaras souhaite « travailler dans l'administration » ou « dans le domaine technique », les barrières administratives ne soient plus un obstacle à son intégration.