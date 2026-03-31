Transformation digitale : Le ministre Alioune Sall érige Dakar Dem Dikk en modèle pour le Sénégal

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a effectué ce mardi 31 mars 2026 une visite de travail au siège de la société nationale Dakar Dem Dikk (DDD) à Ouakam. Cette immersion, qui s'inscrit dans le cadre du New Deal Technologique, visait à constater les avancées numériques réalisées par l'entreprise sous la direction d'Assane Mbengue pour placer le citoyen au cœur des décisions grâce à l'exploitation des données.







Accompagné du Directeur général, le ministre a visité les infrastructures clés de cette mutation digitale, notamment la salle de supervision, le centre d'appel et la salle d'exploitation. La délégation a pu observer le déploiement du Smart Bus, du Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs (SAEIV) et du Centre de Contrôle Opérationnel (CCO), véritable cerveau du pilotage en temps réel. Selon l'autorité, ces outils constituent une « étape clé pour renforcer la sécurité et la traçabilité des bus et des usagers, partout à travers le pays ».







À l'issue de cette visite, Alioune Sall a exprimé sa satisfaction face à ces réalisations qui s'alignent sur la vision du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. « C’est l’occasion pour nous de féliciter le Directeur général Assane Mbengue pour ces belles avancées que nous avons constatées aujourd’hui », a déclaré le ministre, ajoutant que « ce sont des choses qu’on voit dans d’autres pays depuis maintenant plus de 20 ans » et qu'il serait opportun d'organiser des journées portes ouvertes pour montrer ces progrès aux Sénégalais.







Le ministre a conclu en érigeant Dakar Dem Dikk en modèle d'expertise locale pour la souveraineté numérique du pays. Pour lui, « ces avancées technologiques doivent servir d’exemple dans les autres secteurs » tels que la santé, l'eau, l'agriculture et l'élevage. Lancé en 2025, le New Deal Technologique (2025-2034) ambitionne de transformer la gestion publique et de positionner le Sénégal comme leader africain du numérique à travers la digitalisation des services et le développement de l'économie digitale.

