Souveraineté culturelle:« Nous n’avons absolument rien à aller emprunter ailleurs» (Diomaye Faye)

Lors de la « Journée nationale des Daaras », le discours du Président Diomaye a également porté sur la nécessité de réaffirmer l'identité sénégalaise à travers le modèle éducatif des daaras. Le Président a rendu un vibrant hommage à cette institution qui façonne depuis des siècles la « conscience religieuse, morale, spirituelle et intellectuelle du peuple ». Il a invité les Sénégalais à une introspection culturelle, affirmant que « dans notre essence et nos vertus, nous n'avons absolument rien à aller emprunter ailleurs », considérant les daaras comme le socle de notre « souveraineté pleine et assumée ».



Cependant, cette célébration des valeurs s'accompagne d'une exigence de modernisation des conditions matérielles. Le Président a pris l'engagement d'une « amélioration de l'environnement d'apprentissage et de vie » à travers un programme massif de rénovation des infrastructures. Son ambition est de transformer les lieux d'enseignement en « endroits propres, des endroits dignes », afin que les « ndongo daaras » (élèves coraniques) puissent évoluer dans des conditions garantissant leur « paix et leur santé ». Cette modernisation est présentée comme le moteur de la confiance nationale.



Pour le chef de l'État, des daaras forts sont le gage d'un « Sénégal qui se tient debout et qui a davantage confiance en lui-même ». En ancrant la nation dans son héritage, le Président Diomaye souhaite que ce soit désormais « les gens venant de l'extérieur qui viennent puiser chez nous des modèles de bon comportement », faisant du modèle éducatif traditionnel un levier de rayonnement international.