Souveraineté culturelle:« Nous n’avons absolument rien à aller emprunter ailleurs» (Diomaye Faye)

Lors de la « Journée nationale des Daaras », le discours du Président Diomaye a également porté sur la nécessité de réaffirmer l'identité sénégalaise à travers le modèle éducatif des daaras. Le Président a rendu un vibrant hommage à cette institution qui façonne depuis des siècles la « conscience religieuse, morale, spirituelle et intellectuelle du peuple ». Il a invité les Sénégalais à une introspection culturelle, affirmant que « dans notre essence et nos vertus, nous n'avons absolument rien à aller emprunter ailleurs », considérant les daaras comme le socle de notre « souveraineté pleine et assumée ».
Cependant, cette célébration des valeurs s'accompagne d'une exigence de modernisation des conditions matérielles. Le Président a pris l'engagement d'une « amélioration de l'environnement d'apprentissage et de vie » à travers un programme massif de rénovation des infrastructures. Son ambition est de transformer les lieux d'enseignement en « endroits propres, des endroits dignes », afin que les « ndongo daaras » (élèves coraniques) puissent évoluer dans des conditions garantissant leur « paix et leur santé ». Cette modernisation est présentée comme le moteur de la confiance nationale.
Pour le chef de l'État, des daaras forts sont le gage d'un « Sénégal qui se tient debout et qui a davantage confiance en lui-même ». En ancrant la nation dans son héritage, le Président Diomaye souhaite que ce soit désormais « les gens venant de l'extérieur qui viennent puiser chez nous des modèles de bon comportement », faisant du modèle éducatif traditionnel un levier de rayonnement international.
Cependant, cette célébration des valeurs s'accompagne d'une exigence de modernisation des conditions matérielles. Le Président a pris l'engagement d'une « amélioration de l'environnement d'apprentissage et de vie » à travers un programme massif de rénovation des infrastructures. Son ambition est de transformer les lieux d'enseignement en « endroits propres, des endroits dignes », afin que les « ndongo daaras » (élèves coraniques) puissent évoluer dans des conditions garantissant leur « paix et leur santé ». Cette modernisation est présentée comme le moteur de la confiance nationale.
Pour le chef de l'État, des daaras forts sont le gage d'un « Sénégal qui se tient debout et qui a davantage confiance en lui-même ». En ancrant la nation dans son héritage, le Président Diomaye souhaite que ce soit désormais « les gens venant de l'extérieur qui viennent puiser chez nous des modèles de bon comportement », faisant du modèle éducatif traditionnel un levier de rayonnement international.
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