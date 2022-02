Passeur et buteur : Sadio Mané en taille patron contre le Burkina

Sadio Mané (86 sélections) entre de plus en plus dans l’histoire du football sénégalais. Le n°10 des « Lions » a inscrit mercredi son 29ème but en sélection. Il n’est plus qu’à deux buts du record d’Henri Camara (31 buts).



Le natif de Bambali a aussi effectué sa 23ème passe décisive en équipe nationale, en 10 ans de présence, rapporte le quotidien sportif « Stades ». Il a été désigné homme du match par le jury de la CAF, après la victoire des « Lions » sur les « Etalons » (3-1), et après un match abouti. Comme ce fut le cas face au Zimbabwe (1-0, 1ère journée).

Passeur sur le but de Gana Guèye (76’), il a été buteur sur une pichenette osée en fin de partie (87’), sur une passe d’Ismaila Sarr.



« Cameroun ou Egypte ? Je n’ai pas de préférence »

Et pour la finale de ce dimanche, à 19h00, au stade Olembé de Yaoundé, l’attaquant de Liverpool n’a pas de préférence entre le Cameroun et l’Egypte.

« On court après ce trophée depuis plus e 60 ans. On travaille pour réussir cette mission. Donc, je n’ai pas de préférence entre l’Egypte ou le Cameroun. Que le meilleur gagne entre les deux », a-t-il confié en sortie de match.