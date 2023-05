Pastef : encore des responsables arrêtés

La justice continue toujours de cueillir les responsables du parti de Pastef Les Patriotes. Après le deuxième adjoint maire de Suelle dans le nord-ouest de Bignona (sud), Malick Madiodio Diallo a été placé en garde à vue à la Section de recherches (Sr) de Ziguinchor vendredi dernier. Ce dernier, Directeur de l’école maternelle de Boutégol (Blouf), est aussi membre de la section communale de Pastel Bignona.



Par ailleurs, Amadou Tom Mbodj, proche de Guy Marius Sagna et membre de la commission domaniale de la mairie de Ziguinchor, a été convoqué ce lundi par la gendarmerie, selon la libération.



En effet, ces arrestations et convocations interviennent au moment ou plusieurs coordinations du parti de Ousmane Sonko dont Pastef Touba dimanche et Dakar ce lundi, ont convoqué des assemblées générales suite à une information diffusée sur les réseaux sociaux et faisant état d’une arrestation programmée d’Ousmane Sonko.



Ce qui a conduit ses militants à organiser des « veillés » devant chez Sonko à Ziguinchor (sud).



Pour rappel, la Chambre criminelle se penche ce mardi sur l’affaire Sweet Beauté opposant la masseuse Adji Sarr et le leader de Pastef. Pour l'heure, l'on se pose la question de savoir si Ousmane Sonko qui a déclaré "une désobéissance civile", va-t-il assister au procès.