Pastef : la JPS Dakar lance le projet « 500 mille Patriotes » pour porter Ousmane Sonko au pouvoir

La JPS Dakar et les représentants des différentes coordinations départementales et les sections communales du Parti Pastef ont lancé un projet dénommé « Projet 500.000 patriotes ».



Ce projet a pour objectif principal d’enrôler 500.000 patriotes d’ici 2024 qui permettront au parti Pastef de disposer d’un appareil électoral au niveau national et plus particulièrement dans le département de Dakar afin de s’imposer au premier tour des élections présidentielles de 2024. « Ce projet a été initié en novembre 2021, par la JPS section Dakar. Il vise à élargir la base de Pastef dans la région de Dakar et d’élire Ousmane Sonko, en 2024 », a expliqué, Serigne Mor Bousso, coordonnateur JPS Dakar.



Présentant le projet, Ousmane Sow, membre de la coordination JPS Dakar, est revenu sur les objectifs et cibles du projet. « Le projet, c’est 500 mille patriotes d’ici 2024. On a estimé, on a évalué et on sait que cet objectif est atteignable. On sait que ces chiffres sont atteignables et on espère avoir même plus. Je sais qu’avec la détermination qu’on montre tous les jours, on pourra atteindre cet objectif. L’objectif, c’est d’élire le président Ousmane Sonko en 2024 », a-t-il indiqué.



D’après lui, le projet cible les primo-votants, étudiants et sympathisants de Pastef. La JPS vise également à enrôler les élèves qui auront l’âge de voter en 2024.



Prenant la parole, Abass Fall, coordinateur départemental de Pastef à Dakar, a salué l’initiative de la Jeunesse Patriotique du Sénégal. Selon lui, la jeunesse est le fer de lance du parti. Il appelle à tous les coordinateurs communaux du département de Dakar présent à la cérémonie de lancement d’accompagner et de soutenir les jeunes de Pastef.



À la fin de la cérémonie, les coordinateurs communaux de Dakar ont répondu à l’appel d’Abass Fall. Ils se sont engagés à porter ce projet « 500 mille patriotes » pour en faire un succès. Les responsables acceptent de soutenir le projet et d’en être les acteurs clé.