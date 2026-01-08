Patrouille nocturne à Khossanto : plus de 62 kg de chanvre indien et 335 caisses de cigarettes saisis par la Gendarmerie

Dans l'exécution de sa mission de sécurisation, les éléments du point d'appui de Mandancoly renforcés par la Brigade de Khossanto ont effectué une patrouille pédestre dans la nuit du 06 au 07 janvier 2026.



Au cours de cette opération, ils ont découvert neuf (9) bidons de 20 litres contenant chacun neuf (9) plaquettes de chanvre indien soit un poids total de soixante-deux kilos trois cent soixante-dix grammes (62,370 kg), le tout dissimulé dans les buissons, informe la Gendarmerie nationale.



Dans le même temps, les gendarmes de d'appui de Daloto ont saisi une (1) moto et son chargement constitué de trois cent trente-cinq (335) caisses de cigarettes.