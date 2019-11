Paul Kagame: "le logiciel d'espionnage téléphonique est trop cher pour moi"

Le président rwandais Paul Kagame a répondu aux allégations selon lesquelles il aurait espionné des opposants par téléphone, affirmant que la technologie nécessaire pour le faire est trop coûteuse.



S'exprimant lors d'une conférence de presse dans la capitale Kigali vendredi, M. Kagame a déclaré qu'il souhaitait pouvoir s'offrir la technologie "pour en savoir plus" sur ses ennemis.



Un exilé rwandais vivant au Royaume-Uni a déclaré la semaine dernière à la BBC qu'il aurait été victime d'un piratage de WhatsApp.



Faustin Rukundo a déclaré que lui et ses collègues membres du Congrès national rwandais - un groupe s'opposant au gouvernement rwandais - ont été pris pour cible par le biais du service de messagerie.



Citizen Lab, un groupe de recherche de l'Université de Toronto, a confirmé qu'il aurait été visé.



WhatsApp a accusé la société israélienne NSO Group d'envoyer des logiciels malveillants à quelque 1 400 téléphones portables à des fins de surveillance.



Son logiciel espion Pegasus peut extraire à distance et secrètement des informations précieuses des appareils mobiles, en partageant toutes les activités téléphoniques - y compris les communications et les données de localisation - avec l'attaquant.



Un certain nombre des personnes visées seraient originaires du Rwanda.



Le groupe NSO a nié tout acte répréhensible, affirmant que ses logiciels espions Pegasus n'ont été vendus qu'à des clients approuvés.