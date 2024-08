Pause pluviométrique : un risque pour l'agriculture sénégalaise

La longue pause pluviométrique observée dans plusieurs régions du Sénégal met en péril les cultures agricoles, suscitant une vive inquiétude parmi les agriculteurs et les experts du secteur. Des membres d'organisations paysannes ont tiré la sonnette d'alarme, craignant des conséquences désastreuses pour les récoltes.



Selon Diabel Ndiaye, chef du Service climatologie à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), plusieurs postes pluviométriques du Centre et du Nord du pays n'ont pas enregistré de pluies significatives depuis début août, aggravant ainsi le stress hydrique des cultures. Les régions les plus touchées incluent Saint-Louis, Matam, et Ranérou, ainsi que l'axe Dakar-Bambey-Diourbel-Koungheul, informe L'Observateur. À l'inverse, les régions du Sud, comme Sédhiou et Ziguinchor, affichent une situation excédentaire en termes de pluviométrie.



La situation est particulièrement critique dans les régions de Kaffrine et de Thiès, où les sols se sont asséchés, rendant difficile le développement des cultures. Bassirou Ba, Président du mouvement «And Sam Sunu Momel », a exprimé sa préoccupation pour les agriculteurs, soulignant que "dans certaines localités, la rareté des pluies a empêché les paysans de semer, et les cultures existantes sont en difficulté."



Malgré ces inquiétudes, certains leaders agricoles, comme Bamba Dieng, Président de l'Association des jeunes agriculteurs du Sénégal, se montrent plus optimistes. Il rappelle que "les cultures ont résisté à des pauses pluviométriques similaires par le passé." M. Dieng espère que la seconde moitié du mois d'août apportera les précipitations nécessaires pour sauver la saison agricole.



Cependant, Abdoul Samba Diallo, Président du mouvement «Joom Abdoul and co», souligne l'importance de sensibiliser les paysans aux variétés à cycle court, adaptées aux conditions climatiques imprévisibles. Il rejoint ainsi l'appel lancé par Bassirou Ba pour "une réadaptation des pratiques agricoles face aux défis posés par les changements climatiques."