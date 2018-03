Pds : Les 95 membres désignés par Wade pour vendre les cartes créent une rébellion

Ces cadres du parti, qui menacent d'entrer en rébellion, sont convaincus qu'à un peu moins d'un an de la Présidentielle, l'heure n'est plus à la vente de cartes. Ils poussent le parti à plutôt "mettre en place un programme cohérent, identifier son candidat (même s'ils ne sont pas contre la candidature de Karim Wade) et le vendre aux Sénégalais".

Ils soulignent que les autres partis et leurs potentiels candidats déclarés sont en train de sillonner le pays et sont de plus en plus connus et suivis par les populations. Ils rappellent que le Pds devait commencer une tournée nationale depuis fin novembre, mais peine à s'exécuter.

Mais ce qui dérange le plus ces cadres, c'est que les gens qui se réclament de Karim Wade sont en train de faire des tournées, financées par le fils de Wade.