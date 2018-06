Pds : l’équation Karim Wade divise toujours

L’exil prolongé de Karim Wade sème la zizanie au sein du Parti démocratique sénégalais (Pds). Certains libéraux, qui ne cachent pas leur gêne de voir leur candidat hors du pays alors que les prétendants à la succession de Macky Sall sont sur le terrain, ont mis le sujet sur la table mercredi, lors de la réunion du Comité directeur.



C’est ainsi que, rapporte le journal «Les Echos», dès la lecture, par Omar Sarr, des thèmes qui devaient être débattus, Ibra Diouf Niokhobaye a demandé à ce que la candidature de Karim Wade soit ajoutée aux sujets. Car pour lui, même si les instances refusent d’en discuter, il n’en demeurai t pas moins que cela intéressait les camarades de Me Abdoulaye Wade.



Mais c’était sans compter avec la détermination du Secrétaire général national adjoint du Pds, à respecter le thème du jour.



N’empêche, d’autres libéraux ont dénoncé l’entêtement de Me Abdoulaye Wade, à vouloir coute que coute présenter son fils comme leur candidat. C’est d’ailleurs ce qui les a poussés à mettre sur pied le mouvement «And nawlé ci Pds).



Ses membres, dans une missive adressée à l’ancien président de la République du Sénégal, ont descendu ce dernier en flamme avant de s’en prendre à Me El Hadj Amadou Sall avec qui ils ont échangé des mots aigres-doux à la fin de la réunion du Comité directeur.