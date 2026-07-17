Visite aux foyers religieux de Kaolack : le ministre de l’Intérieur sollicite des prières pour la paix et un hivernage clément

Dans le cadre de sa tournée auprès des familles religieuses, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a effectué, le jeudi 16 juillet 2026, une série de visites à Médina Baye, Léona Niassène, Kanène Keur Mame Abdou Hamid Kane ainsi qu’à Keur Serigne Bassirou.
Selon une note d’information du ministère, ces visites s’inscrivent dans le cadre de la reconnaissance et du raffermissement des relations de respect, de confiance et de convivialité qui ont toujours prévalu entre l’État et les autorités religieuses du pays.
À cette occasion, le ministre a salué le rôle des guides religieux dans la “préservation de la paix, de la cohésion et de la stabilité nationale”. Il a également sollicité leurs prières pour la prospérité du Sénégal et pour un “hivernage pluvieux et clément”.
Enfin, il a exprimé sa reconnaissance aux différentes familles religieuses pour leur engagement constant et leur soutien à l’action de l’État.
Selon une note d’information du ministère, ces visites s’inscrivent dans le cadre de la reconnaissance et du raffermissement des relations de respect, de confiance et de convivialité qui ont toujours prévalu entre l’État et les autorités religieuses du pays.
À cette occasion, le ministre a salué le rôle des guides religieux dans la “préservation de la paix, de la cohésion et de la stabilité nationale”. Il a également sollicité leurs prières pour la prospérité du Sénégal et pour un “hivernage pluvieux et clément”.
Enfin, il a exprimé sa reconnaissance aux différentes familles religieuses pour leur engagement constant et leur soutien à l’action de l’État.
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