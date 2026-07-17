« Merci !!! » : Macky Sall reconnaissant envers ses militants après son passage à Dakar

Quelques heures après son atterrissage à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) ce vendredi 17 juillet 2026, l'ancien chef de l'État a réagi à l'accueil de ses sympathisants. Sur ses plateformes numériques officielles, Macky Sall a sobrement mais chaleureusement publié un « Merci !!! » à l'endroit des vagues de militants venus saluer son retour au pays.



Ce déplacement express, à caractère strictement diplomatique, s'inscrit dans le cadre des consultations pour sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU. Bien qu'il ait précisé dans un communiqué antérieur qu'il ne tiendrait pas de rassemblement politique en raison d'un agenda international chargé, ce mot de gratitude témoigne de sa reconnaissance envers la mobilisation de sa base de l'Alliance pour la République (APR). Pour rappel, l'ancien président doit s'entretenir ce jour avec son successeur, le président Bassirou Diomaye Faye.