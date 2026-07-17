Football : L'UFOA-A reporte la Coupe Amílcar Cabral au début de l'année 2027

L'Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football – Zone A (UFOA-A) a annoncé le report de la Coupe Amílcar Cabral, initialement prévue du 15 au 30 août 2026 au Cap-Vert, au début de l'année 2027.



Dans un communiqué publié ce 17 juillet, l'instance précise que cette décision fait suite à une mission effectuée à Praia du 15 au 17 juillet 2026, en concertation avec les autorités cap-verdiennes, notamment le président de la République, José Maria Neves, parrain de cette édition.



Selon l'UFOA-A, ce report permettra de “réunir les meilleures conditions d'organisation et de renforcer la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes afin de garantir le succès de la compétition”.



L'Union a également remercié les autorités du Cap-Vert, la Fédération cap-verdienne de football, les fédérations membres ainsi que ses partenaires pour leur engagement et leur compréhension.



L'UFOA-A a enfin réaffirmé sa volonté de faire de la Coupe Amílcar Cabral un rendez-vous biennal incontournable du football ouest-africain.