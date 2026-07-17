Fatick : Marie Khone Faye lance la distribution de 750 moulins pour les femmes transformatrices

La Première dame, Marie Khone Faye, s'est rendue ce vendredi à Fatick (centre) pour donner le coup d'envoi d'un vaste projet national de distribution de 750 moulins à céréales. À travers la Fondation Sénégal Solidaire, cette initiative vise à appuyer les femmes transformatrices du pays. Pour cette première étape, l'épouse du chef de l'État a remis un lot de 53 moulins à des Groupements d'intérêt économique (GIE) de la région de Fatick. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf.



Marie Khone Faye a souligné l'impact de cette dotation sur le quotidien des bénéficiaires. Elle a affirmé : « Cette importante action sociale et économique vise à renforcer les capacités des organisations communautaires, particulièrement celles des femmes, en leur offrant des outils de travail favorisant le développement d’activités génératrices de revenus ». La Première dame a également salué la résilience et le dynamisme du leadership féminin local : « J’ai vu de braves dames, soudées dans le travail pour subvenir aux besoins de leurs familles. Elles participent à leur manière à l’économie du pays et pour cela, elles doivent être soutenues ».



Au-delà de l'équipement hydraulique et mécanique, la Fondation Sénégal Solidaire compte diversifier son appui dans la région, notamment dans les filières de la saponification et de la transformation des produits locaux. L'ambition affichée est d'assurer une autonomisation durable. Pour ce faire, Marie Khone Faye a annoncé son intention de soutenir la formation des actrices économiques dans des domaines clés comme l'éducation financière et les stratégies d'accès aux financements.