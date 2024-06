Pêche : un plan d’aménagement de crevettes pour Foundiougne

Le département de Foundiougne est bien connu pour de fortes activités de pêche à la crevette. Elles sont pratiquées dans tout le département entre le mois d'août et janvier. La pêche à la crevette constitue une activité importante de génératrice de revenus. Hommes et femmes tout le monde y trouve son compte pendant cette période.



Pour la pérennisation et la viabilité de cette activité, il est prévu un plan d’aménagement de crevettes. C’est pour participer à la gestion de la ressource naturelle mais au-delà, c’est l’amélioration des conditions de vie des communautés qui est visée. A cet effet, il est prévu la construction de la maison du pêcheur.



Abdou Aziz Ly, spécialiste aménagement des pêcheurs, de confier, “qui parle de ressources naturelles pense à la forêt mais également à la pêche. Vous n’êtes pas sans savoir que les ressources diminuent de plus en plus. Et cette tendance à la baisse nécessite des approches. Et c’est dans ce sens qu’on avait initié ce plan d’aménagement : ce sont des documents, des stratégies de gestion durable des ressources. On en avait trois déjà, la crevette, le cymbium olla mais également le poulpe”.







Le projet s'engage à appuyer les directions techniques dans la mise en œuvre du plan d’aménagement. Le but recherché c’est l’amélioration des conditions de vie des acteurs mais de façon durable. Avec ce projet, il est prévu la construction du poste de contrôle des pêches de Foundiougne, la réhabilitation du centre de mareyage. La construction de la maison du pêcheur est prévue à Djirnda, Bassoul et Niodior qui sera suivi d’un centre de valorisation et de commercialisation. Missirah, également ne sera pas en reste vu l’importance de son quai de pêche, c’est une bourgade très active dans la pêche de crevettes.







Les activités génératrices de revenus (AGR) sont prises en compte par le projet. Et comme l’a expliqué monsieur Ly, il arrive des moments où les acteurs ne peuvent pas pratiquer leurs activités du fait du repos biologique des espèces. “Il faudra en ce moment identifier les acteurs et évaluer le manque à gagner. C’est en ce moment qu’interviennent les experts en en AGR”, a expliqué le spécialiste en aménagement des pêcheurs.