Pédophilie Dakar Sacré-Coeur: Olivier Brice Sylvain accablé par les victimes dans le fond

Le parquet de Dakar a adressé un réquisitoire supplétif au doyen des juges pour demander la production des actes d'états-civils des victimes présumées dans l'affaire Olivier Brice Sylvain. Responsable de la cellule performance de l'As Dakar Sacré-cœur au moment des faits, il avait était inculpé et placé sous mandat de dépôt, en février 2020 pour pédophilie, acte contre nature et détournement de plusieurs mineurs.



Selon le journal "Libération de ce 6 novembre 2020, à la suite de l'audition de tous les acteurs du dossier, le magistrat instructeur avait saisi le Ministère public pour un règlement définitif. Mais, le parquet estime nécessaire la production des actes d'états-civils des plaignants, tous joueurs mineurs de l'As Dakar Sacré-cœur. Ces derniers ont fait des révélations fracassantes lors de leurs auditions dans le fond.



M., 16 ans, a révélé ainsi qu'après une blessure au genou," Olivier s'est mis à me masser le pénis jusqu'à ce que j'éjacule. Il a tout nettoyé. Je n'ai rien dit à personne puisque Olivier me disait que cela devait rester entre nous".

A., 17 ans d'enfoncer le clou : "une fois, il nous a invité à passer la nuit chez lui. Il m'a proposé une séance de massage des adducteurs. Je me suis couché sur le dos. Il a commencé à toucher les adducteurs avant d'accéder à mes parties intimes notamment mes testicules puis mon pénis. J'ai immédiatement retenu sa main".



"Mensonges abominables" a juré Olivier Brice Sylvain lors de son audition. il se dit victime d'une cabale montée par des membres du staff que sa "rigueur" dérangerait.