Pédophilie à l'Académie de football Dakar Sacré-Cœur: les témoignages renversants des "victimes" d'Olivier B. Sylvain

Après avoir bénéficié d'un retour de parquet, M. Sylvain, accusé d'abus sexuels sur sept (7) joueurs mineurs de 13 à 15 ans, a été placé sous mandat de dépôt, mercredi, par le Doyen des Juges d'instruction Samba Sall.Mais, en entendant une audition sur le fond, les victimes avec qui il entretiendrait des relations sexuelles ont livré des témoignages explosifs aux enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs qui ont neutralisé le mis en cause. « L'Observateur » , revient dans sa livraison de ce jeudi sur les dépositions renversantes des victimes de pédophilie.



Du massage des adducteurs aux caresses du sexe

Elhadji Mademba Guindo* (17 ans), élève en classe de Seconde, domicilié dans la banlieue dakaroise, face aux enquêteurs et en présence de son père, le cœur gros s’est lâché « je connais Olivier qui est notre préparateur physique ». A la question de savoir s’il a été au moins abusé sexuellement par Sylvain ? il répond « Oui ! Et c’était un samedi, l’équipe préparait à une séance d’entrainement. Sylvain m’a invité à me rendre à l’infirmerie du club pour une séance de massage . Ce que j’ai accepté. Sur les lieux, il m’a demandé d’ôter ma culotte. Après quoi, il s’est mis à me masser les adducteurs, ensuite j’ai remarqué qu’il s’était mis à me carresser le sexe. J’ai sursauté et je lui ai demandé ce qu’il faisait il a répondu que ce type de message concourt à accroître mes performances »



Cependant, Il n’était pas le seul à subir ces actes. D'autres footballeurs mineurs ont été victimes de Sylvain. C'est le cas du jeune Alpha Ndaw*, qui déclare que leur préparateur était gentil avec lui allant même jusqu'à l'appeler au téléphone pour lui prodiguer des conseils. Mais à l'instar de Guindo, Ndaw a également subi un massage aux adducteurs qui finit sur la région pelvienne.



*Les noms ont été changés