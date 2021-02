Pédophilie, proxénétisme, viol sur une mineure de 13 ans: 18 individus dont un vieux de 77 ans arrêtés à Saint-Louis

Dix-huit (18) personnes, seize (16) hommes dont un vieux âgé de soixante dix-sept (77) ans et deux (2) femmes, ont été arrêtées mardi, pour divers délits à Saint-Louis. Ils sont poursuivis pour viols répétitifs, détournement de mineure, pédophilie et proxénétisme. La victime, une mineure de 13 ans.



Les mis en cause, en garde à vue au commissariat d'arrondissement de Saint-Louis depuis avant-hier, mardi, pourraient être déférés au parquet ce jeudi. Ils ont été cités par la présumée victime, S.K, comme "auteurs ou facilitateurs de rencontre" qui l’exposait.



Deux (2) cousines de la présumée victime, des proxénètes, ont été aussi arrêtées. Elles sont accusées d'avoir cherché, sur le dos de la mineure, des clients pour des parties de plaisir.



Selon L’Observateur, l’éclatement de cette affaire est parti d’une dénonciation exploitée par les limiers du commissariat de police de l’île de Saint-Louis. A l’analyse de la gravité des faits, quasiment l’essentiel des éléments de la Brigade de recherches sont réquisitionnés pour élucider cette histoire qui tient en haleine la capitale du Nord.



Une dizaine de suspects ont, d’abord, été interpellés à divers endroits, dont les marchés de Sore et de Ndar-Tout. Les arrestations poursuivies mercredi, ont porté la liste des personnes interpellées à 18.



Parmi les personnes arrêtées, un homme âgé de 77 ans du nom de Johnny Ba. Ce septuagénaire est dépeint comme étant un habitué des faits. Il a déjà fait l’objet de deux accusations similaires.



Le journal informe que les investigations se poursuivent et d'autres suspects dénoncés et formellement identifiés par la victime, sont activement recherchés.