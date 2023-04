« Pelé » fait son apparition dans le dictionnaire portugais

Le surnom «Pelé», attribué pour désigner la plus grande légende de l’histoire du football brésilien, Edson Arantes do Nascimento, ne sera désormais plus qu’un nom propre. Mercredi, cette appellation a en effet fait son apparition dans la liste des 167 000 noms communs de la langue portugaise.



Dans le dictionnaire Michaelis, «pelé» (sans la majuscule) est désormais synonyme d’« exceptionnel, incomparable, unique ». Sa définition mot pour mot est la suivante : «Quelque chose ou quelqu’un qui sort de l’ordinaire, quelque chose ou quelqu’un qui par sa qualité, sa valeur ou sa supériorité ne peut être assimilé à rien ni personne d’autre, comme Pelé®, surnom d’Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considéré comme le plus grand sportif de tous les temps». Une récompense pour la légende brésilienne, décédée le 29 décembre dernier et qui reste encore à ce jour l’unique joueur à avoir remporté trois Coupes du Monde au cours de sa carrière. Quatre mois après son décès, Pelé a d’ailleurs encore le droit à une minute de silence en son honneur avant chaque rencontre du championnat brésilien et des compétitions internationales sud-américaines.