Pèlerinage 2025 : des vols d'Air Sénégal annulés faute des réservations tardives des voyagistes privés

L’édition 2025 du pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam connaît déjà des perturbations lors de la phase aller. La compagnie aérienne nationale Air Sénégal, chargée du transport de 12 860 pèlerins, a dû annuler plusieurs vols en raison du retard pris par certains voyagistes privés dans leurs réservations.



Selon des informations du journal L’Observateur, cette situation a engendré des dysfonctionnements logistiques pour la compagnie. À titre d’exemple, le vol de mardi dernier a décollé à 23h31 avec seulement 213 passagers, alors que l’appareil pouvait en accueillir 323.



"Bizarrement, certains privés évoquent un manque de places. En réalité, un groupe restreint de voyagistes, habitués à recourir aux vols réguliers, a tardé à finaliser ses réservations, notamment en raison de difficultés dans l’organisation de l’hébergement en Arabie Saoudite", ont expliqué des sources proches de la Délégation au pèlerinage.



Face à ces retards, les voyagistes privés concernés se sont rabattus en urgence sur les derniers créneaux disponibles, notamment les 24, 25, 26 et 27 mai. Cette précipitation a contraint Air Sénégal à reprogrammer en catastrophe quatre vols supplémentaires vers Médine les 24 et 25 mai, puis cinq autres le 27 mai.



"Nous avions initialement prévu des vols les 18 et 19 mai, mais le manque de réservations nous a obligés à les annuler", ont indiqué les mêmes sources.



Si la compagnie assume ses engagements envers les pèlerins, ces annulations et ajustements de dernière minute pourraient peser sur sa rentabilité.