Affaire ADDHOA : la directrice commerciale écope de 6 mois de prison et 30 millions FCFA de dommages

La Chambre de jugement du Pool judiciaire financier a condamné, ce jeudi 20 août 2026, l'ancienne directrice commerciale de la société immobilière ADDHOA, Fatima Marianne Fall, à une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme et 50 000 FCFA d’amende.



Selon le verdict rendu par le tribunal, la prévenue a été déclarée coupable de « faux en écriture privée et de commerce ainsi que d’abus de confiance ». Les juges l’ont en revanche relaxée des faits d’ « escroquerie ». Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de l’entreprise ADDHOA et a condamné la prévenue à lui verser 30 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts. La décision est assortie de l’exécution provisoire, de la condamnation aux dépens et de la fixation de la contrainte par corps au maximum.



Pour rappel, l’affaire avait éclaté le 18 mars 2026 avec l'interpellation de la mise en cause par la Brigade de recherches de Dakar. L’enquête faisait suite aux plaintes déposées par un particulier et par la direction de la société ADDHOA pour un préjudice initialement estimé à près de 299 millions FCFA.