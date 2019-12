Pèlerinage à la Mecque: le Sénégal a engagé le processus de privatisation

Des changements sont en vue dans l’organisation du Haj. Après les nombreuses difficultés à chaque édition, soulevées par les députés vendredi, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Amadou Ba a annoncé une possible privatisation.



« Un processus de privatisation est engagé, nous prendrons des mesures nécessaires pour renforcer le pouvoir de régulation et la délégation générale », a dit le ministre Amadou Ba, non sans souligner aussi que des négociations sont en cours concernant le coût du voyage aux lieux Saint de l’Islam.