Pèlerinage aux Lieux Saints de la chrétienté : Les pèlerins sont partis ce samedi soir…

L’avion de la compagnie IBERIA avec à son bord les 350 pèlerins sénégalais a décollé de l’aéroport Dakar Blaise Diagne à 2h26. L’embarquement des pèlerins a été précédé par une cérémonie officielle et des prières. Des prières pour la paix, un bon hivernage, la cohésion sociale et religieuse…



Venu délivrer le message du chef de l’Etat, Alhousseynou Diallo, le directeur de cabinet du ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, est revenu sur l’engagement constant de l’Etat pour une bonne organisation de ce pèlerinage. Ce qui a été confirmé par Mgr Paul Abel Mamba, président du Comité interdiocésain national pour les pèlerinages catholiques (Cinpec). L’évêque de Ziguinchor a dit comprendre et accepter les explications techniques du SG de LAS (coïncidence avec le retour de deux vols de la Mecque, plus de 800 pèlerins) en ce qui concerne leur départ cette année de l’aérogare principale et non de l’aérogare des pèlerins.