Pénurie d’eau à Mbacké: la population reste 21 jours sans eau

Une situation alarmante, qui a fini par assoiffer la population, si l’on se fie aux propos du président du conseil communal de la jeunesse de Mbacké, Serigne Mbaye Seck,



« Il y a 21 jours que l’eau des robinets ne coule plus dans la ville de Mbacké. Et, beaucoup de quartier n’ont pas d’eau », a-t-il déclaré sur les ondes de Zik fm.



Il dénonce également le manque de communication des autorités de la Sde, qui selon lui devaient informer la population sur cette situation.



Le président des consommateurs, Mor Hanne Gueye a par ailleurs déploré la qualité de l’eau servi à la population de Mbacké. « Ici à Mbacké l’eau des robinets n’est pas potable. Et cette situation est la cause des nombreuses maladies. C’est le cri de cœur de toute la population de la ville », a soutenu Mor Hanne Gueye.



A en croire le responsable régional de la Sde à Diourbel, Omar Sall, la situation va revenir à la normale d’ici le 07 janvier 2018.



« Au début nous pensions que c’est un problème de pompe mais avec la venue des techniciens nous nous sommes rendu compte que c’est un problème de ‘’casing". Nous avons essayé de gagner du temps par rapport à nos prévisions mais s’ici le 7 janvier les travaux seront terminés et tout va revenir à la normale », a-t-il expliqué.