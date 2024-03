Permis de pêche, monnaie locale : ces projets du Président Bassirou Diomaye Faye vus par un économiste

Dans le secteur très stratégique de la pêche, Bassirou Diomaye Faye a promis de revoir les permis accordés aux étrangers. Ce qui est une demande longtemps formulée par les acteurs de la pêche artisanale. Alors, qu’est-ce que le nouveau Président peut concrètement faire?

Invité de RFI, l’économiste sénégalais, Pape Ibrahima Kane, pense que le nouveau Président a une large portée concernant le secteur de la pêche, vue son importance dans le tissu économique et social du Sénégal. “Il peut faire beaucoup de choses parce que beaucoup de ces contrats ont été octroyés à des Sénégalais qui les ont après sous-loués à des compagnies chinoises, en tout cas asiatiques de façon générale. Là, l'État a la possibilité en constatant que ce n'est pas celui qui a signé le contrat qui en est l'exécutant et donc peut remettre en cause beaucoup de ces contrats. D'autant plus que beaucoup de pêcheurs sénégalais se plaignent de la raréfaction du poisson à cause de ces compagnies qui disposent de matériel hautement sophistiqué. Donc, si l'État veut satisfaire, en tout cas, les demandes de ces dizaines de milliers de pêcheurs, il faudra faire quelque chose dans ce domaine. Et je pense que c'est possible pour le gouvernement de remettre un peu d'ordre dans ce secteur-là”, a confié l’économiste.





La sortie du Sénégal du FCFA est également passée au crible par l’économiste. “ D’après lui, il n’est pas sûr que cette sortie soit rapide ou éclaire. (...), “Le nouveau président a précisé sa pensée en disant que, oui, la monnaie est un élément important de la souveraineté économique, mais que le Sénégal avait déjà pris un certain nombre d'engagements, notamment au niveau de la Cédéao pour la création de l'Éco, qui est la monnaie sous-régionale. Il dit engager les dialogues avec la Cédéao et les autres États pour accélérer le processus de la mise en place de cette monnaie. C'est seulement si ce processus-là est lent ou s'il n'aboutit pas que le Sénégal va envisager la création de sa propre monnaie. Donc, vous voyez que déjà, de ce point de vue-là, il y a un peu plus de réalisme dans le discours. Mais ce que je peux ajouter, c'est que le fait que le Sénégal remette en cause la monnaie CFA, cela veut dire que ça isole davantage la Côte d'Ivoire qui, avec le Sénégal, étaient les deux pays qui faisaient vraiment tout pour que les États continuent à utiliser le CFA. Et donc, si le Sénégal bascule, ça veut dire que les jours du franc CFA sont comptés. Peut-être que d'ici un an, un an et demi, on verra plus clair là-dedans” a expliqué monsieur Kane.





En sus de ces deux questions, le Président Bassirou Diomaye lors de sa première sortie en tant que nouvel élu à la tête du Sénégal, a non seulement réitéré l’ancrage du Sénégal au sein de la Cedeao mais également le panafricanisme de la politique étrangère sénégalaise.