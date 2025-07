Perquisitions dans les postes de santé : And Gueusseum dénonce une "traque" inacceptable

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) And Gueusseum monte au créneau. Dans un communiqué rendu public, elle condamne les perquisitions menées par l’Agence de Régulation Pharmaceutique (ARP) dans plusieurs postes de santé. Des opérations conduites, selon elle, avec le concours des forces de l’ordre, jusque dans les espaces privés des Infirmiers Chefs de Poste, y compris leurs salles de bain.



« Une traque digne de recherches de médicaments contrefaits ou périmés », s’insurge le syndicat, qui fustige une méthode « cavalière » et un manque de respect à l’égard des agents de santé.



Il dénonce « des saisies opérées sans discernement, assorties de menaces de représailles. » Tout en réaffirmant son attachement à l’éthique professionnelle et en refusant de couvrir d’éventuelles fautes individuelles, And Gueusseum exige de l’ARP « plus de respect et de considération pour les infirmiers et sages-femmes. »



Le syndicat interpelle directement le ministre de la Santé sur « le zèle excessif » des inspecteurs de l’ARP. Il appelle l’agence à recentrer ses efforts sur la lutte contre le marché parallèle de médicaments contrefaits, plutôt que de « stigmatiser des professionnels mobilisés pour pallier les ruptures récurrentes de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA). »