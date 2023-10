Personnalité neutre au ministère de l’Intérieur : Macky ne cède pas aux chantages de l’opposition

Le nouvel attelage du gouvernement composé de 39 ministres présenté hier mercredi, par le Premier ministre, Amadou Ba comme un « gouvernement de mission et de combat. L’opposition qui a toujours demandé une personne neutre au sein du ministère de l’intérieur devra bien oublier cette requête car après Antoine Félix Diome le président de la République a désigné Me Sidiki Kaba responsable politique de Tamba comme le nouveau ministre de l’Intérieur, en charge des élections.



En effet, à quelques mois de l’élection présidentielle 2024, le président de la République Macky Sall a procédé à un remaniement ministériel qui conduit à des changements de postes poussant un analyste politique à soutenir dans Vox populis que le président n’a pas cédé aux chantages de l’opposition par rapport à l’organisation des élections.



La lecture faite de ce gouvernement est relative à la sortie de Mamadou Talla. Pour lui, ceci est le fruit d’un règlement de compte. « Il a été victime d’un règlement de compte 80% des ministres de l’équipe sortante ont été remis dans le nouveau gouvernement. Ce n’est pas un remaniement en profondeur, c’est un jeu de chaises musicales entre ténors. On a pris Antoine et on l’a amené au ministère du Pétrole et des Gaz, Me Oumar Youm on l’a amené au ministère des Forces Armées, Me Aissata Tall Sall de la Justice et Me Ismaila Madior Fall aux affaires étrangères.



Il y a des ministres confortés dans leurs positions. Ce sont les inamovibles, c’est un gouvernement très politique, renchérit l'analyste qui a requis l'anonymat.