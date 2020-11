Perturbation dans la distribution de l’eau : l’association des consommateurs du Sénégal demande le dédommagement des clients

L’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen) a réagi suite aux nombreuses revendications des populations de certaines localités de Dakar qui, depuis quelques jours, s’insurgent contre le manque d’eau. L’organisation dirigée par Momar Ndao demande le dédommagement des clients.



Interpellé sur la pénurie d’eau qui perdure, le vice-président de l’Ascosen, Momath Cissé, a rappelé d’entrée que « la loi permet d’ester en justice en cas de défaillance d’une des parties comme l’opérateur qui est Sen'Eau ».



Joint par la Rfm, il a déploré la défaillance notée dans la distribution de ce liquide précieux avant de dénoncer sa qualité. « Le contrat nous permet de pouvoir ester en justice en cas de problème. Parce qu’on ne peut pas toujours entendre la Sen eau nous servir que oui les travaux sont là et que d’ici peu cela va revenir et cela ne revient pas et quand ça vient l’eau n’est pas de qualité. C’est toujours le consommateur qui souffre », a-t-il pesté.



Momath Cissé a demandé à ce que les consommateurs soient dédommagés. « Parce qu’on ne peut pas d’une manière permanente comprendre que les travaux entravent la distribution mais à chaque fois les populations sortent pour crier leur ras-le-bol parce qu’il y a la non fourniture de l’eau », s’est-il désolé.



Face à cette situation, il a appelé le « gouvernement à faire vite pour que la responsabilité soit établie et qu’en cas de dommages au niveau des populations que ces dernières puissent être quand même dédommagées ».



La pénurie d’eau a provoqué la colère des populations. Les habitants de Grand Yoff, un quartier populeux de Dakar, ont organisé dimanche une marche spontanée. Ce lundi matin, les femmes de Diamalaye vont tenir un sit-in devant les locaux de Sen'Eau.



A signaler que la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) et la Sen eau avaient annoncé, dans un communiqué rendu public mercredi dernier, que des perturbations sont en vue en raison des travaux de la troisième usine de traitement d’eau potable de Keur Momar Sarr (KMS3).



Ils avaient alerté sur de possibles désagréments qui pourraient être causés par ce raccordement : baisse de pression, manque d’eau notamment, mais ceci dans la journée du samedi 14 novembre. « A Dakar, la SEN’EAU renforcera son dispositif de camions citernes dans les quartiers impactés par ces perturbations ».