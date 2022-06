Perturbation dans la santé : La F2S annonce une grève de 72h et une marche nationale

Pour pousser l'État au respect intégral de ses engagements, La Fédération des syndicats de la santé (F2S) entame une nouvelle série de grève ponctuée d'un autre plan d'action.



Dans un communiqué détaillé la fédération note qu’ « une assemblée générale de mobilisation pour la journée du mercredi aura lieu au Centre Hospitalier National de Pikine à partir de 13h suivie d’un point de presse.



Il y aura également le port de brassards rouges et des Assemblées Générales sectorielles dans tout le territoire pour la semaine du 13 au 19/06/2022, la poursuite de la rétention d’informations sur toute l’étendue du territoire National.



Et enfin, une grève générale de 72h les 22,23 et 24 juin 2022 sur l’étendue du territoire et une grande marche nationale prévue le 29/06/2022 à partir de 10h, précise Cheikh Seck, SG de la F2S.