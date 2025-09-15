Perturbation dans le transport : le collectif des travailleurs de l'Aftu annonce un arrêt de travail ce lundi

Le collectif des travailleurs de l'Aftu annonce un arrêt de travail à partir de ce lundi 15 septembre 2025. Cette décision fait suite aux « saccages et l'insécurité » que vive le personnel.
Dans une note parvenue à Pressafrik, le collectif porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que cette « perturbation est indépendante de notre volonté. C’est juste que notre sécurité est menacée ».
PressAfrik constate que certains bus notamment les lignes 25, 69 33 et 78 ont circulé ce matin.
