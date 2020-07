Perturbations dans la distribution d’eau dans certains quartiers de Dakar: les assurances du Directeur de la communication de Sen’Eau

L’approvisionnement en eau potable est perturbé depuis quelques jours dans certains quartiers de la région de Dakar. Une situation que déplore le Directeur de la communication de Sen’Eau, Ndiaya Diop qui, en compagnie d’une équipe en charge de la commercialisation de l’eau et celle de la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones), a visité les travaux de maintenance de la ligne de Sakal, la source d’alimentation de l’usine de Keur Momar Sarr, dans la région de Louga.



"Ces perturbations ont été enregistrées aux « Parcelles Assainies voire une partie de Rufisque. Mais nous espérons heureusement que cela n’a pas trop duré et que l’amorcement d’une situation normale se fasse dans les toutes prochaines heures", a souhaité M. Diop qui rassure : « Fortiori, nous pensons retrouver notre vitesse croisière comme avant cette intervention, ce week-end, à partir de ce dimanche ou plus tard le lundi ou le mardi ».



Occasion saisie par le Directeur de la communication de Sen'Eau pour apporter quelques précisions sur les facturations dont certains Sénégalais considèrent trop élevées : « Les factures, ce n’est pas ce qu’on peut généraliser. Le tarif de l’eau n’a pas bougé et ça depuis 2015. Les tarifs de l’eau ne sont pas gérés directement par l’exploitant que nous sommes, c’est un arrêté ministériel qui fixe le tarif de l’eau et qui donc nous demande de l’appliquer », a-t-il précisé.



Ndiaya Diop demande ainsi aux clients qui pensent que la facturation a des anomalies de se rapprocher de leurs services afin d'avoir les réponses qu’ils souhaitent.