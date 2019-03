Petersen réduit en cendres: le ministère de l’Intérieur annonce des bouches d’ncendies dans tout Dakar

Les autorités du ministère de l’Intérieur se sont déplacées sur les lieux de l’incendie qui a ravagé le marché Petersen ce vendredi 15 mars 2019. Une occasion pour les représentantes d’annoncer la réalisation de bouches d’incendie dans tous les marchés de Dakar cette année 2019.



«La grosse difficulté, il faut le dire, on ne cesse de le répéter, c’est l’absence des bouches d’incendie et le ministre de l’Intérieur va palier cela en mettant sur place un programme spécial de réalisation de bouches d’incendie », annonce une des autorités du ministère de l’Intérieur, venue sur les lieux de l’incident pour constater les dégâts.



Mieux, informe Cheikhou Cissé : « Je peux vous assurer qu’en 2019 le problème sera l’une des priorités du ministère de l'Intérieur». Avant de saluer le travail des secouristes à l’annonce de cet incendie qui s’est déclaré vers les coups de 6 heures du matin.



« Les sapeurs-pompiers ont réussi à éteindre le feu. Nous sommes là avec les services centraux du ministère de l’Intérieur pour voir l’évolution et je pense que ça se calme un peu. C’est vrai que les dégâts sont très très importants, mais je pense que tous les moyens devant être engagés l’ont été et la police est là présente sur les lieux », déclare-t-il.



Cheikhou Cissé déplore cette recrudescence des incendies notée ces derniers temps sur tout le territoire national. « Nous sommes au regret de constater avec vous cette recrudescence des incendies au niveau des marchés ».