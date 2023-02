Petit changement sur le pourcentage de la baisse du loyer

Un petit changement est intervenu sur le pourcentage de la baisse du loyer au Sénégal. En effet, le président de la République Macky Sall a apporté un réajustement. Au lieu de 20%, les loyers de moins de 300.000 FCFA connaîtront une baisse de 15%. Ceux compris entre 300.000 et 500.000f, restent inchangés avec une baisse de 10%. Il en est de même pour les loyers qui vont au-delà de 500.000 FCFA.



Pour le respect de son application et la réussite de la baisse, le journal L’Observateur révèle que deux décrets seront signés pour accompagner celui-ci. Il s’agit d’un décret portant création et organisation de la commission nationale de régulation des loyers et un autre qui organise la profession de courtiers ou d’agents immobiliers.



L’application de la baisse du loyer sera effective à partir du 1er mars prochain.