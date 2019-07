Petrogaz-Macky répond aux opposants: « le bon sens requiert la prudence et la décence »

Le président de la République Macky Sall a tenu à rappeler que le secteur du pétrole et du gaz est l’un des plus complexes au monde. Selon lui, en abordant tout ce qui à trait à l’exploration, au développement, à l’exploitation et à la gestion des ressources pétrolières et gazières, « le bon sens requière la prudence et la décence ».



"Soyons réaliste, il n’y a pas un spécialiste qui peut dans ce domaine de façon sérieuse et honnête, réclamer avec la chaîne de valeur et des corps de métier émanant de ce secteur si stratégique. Se serait de la pure prétention », a-t-il répondu en faissant allusion aux opposants.



À en croire le chef de l’Etat, « l’exploitation et l’exploration du pétrole et du gaz nécessite des investissements immenses hors de porter du budget national. Cela aussi doit être très clair dans les esprits. On a entendu ça est là, droit de préemption. Avec quels moyens faut-il préempter ces ressources. C’est hors de porter du budget national.



Les compagnies pétrolières qui s’y aventurent sont peu nombreuses en réalité. Et le secteur privé national par la faiblesse de ses capacités financières et techniques est aussi limité dans le domaine de l’exploration. Cela doit être très clair ». La bonne nouvelle, pour le président de la République, est que la chaîne de valeur du secteur pétrolier offre une large gamme d’activité génératrice de revenu.



« Au terme de la concertation d’aujourd’hui et les conclusions issu de cette concertation, je prendrai sans délais le décret d’application de la loi portant contenu local. Je dis bien sans délai, parce que je voudrais passer en mode Fast-Track »; a promis le président Sall.