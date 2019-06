Pétrogaz: Une nouvelle manifestation de la coalition citoyenne prévue vendredi

La coalition citoyenne AAR LI NU BOOK, face à la presse, ce mardi, compte poursuivre son combat pour exiger une transparence et la justice dans la gouvernance des ressources naturelles du Sénégal. Le mouvement appelle tout le peuple sénégalais à un rassemblement, à qui il donne rendez-vous vendredi 21 juin 2019 au Boulevard du général De Gaulle. Car pour eux, cette manifestation est un droit constitutionnel.



« Si la manifestation est interdite, nous rappelons que c’est nous qui sommes dans le droit. Cette manifestation, c’est un droit constitutionnel. Et la seule obligation qui nous incombe à ce niveau, c’est le régime de déclaration, c’est le régime d’information comme quoi, nous allons tenir tel type de manifestation à tel endroit, à telle heure. Et voici les contours », tonne Madame Diop Blanda Ndeye Fatou Ndiaye, présidente de séance.



Selon elle, « on ne peut pas accepter dans une République, qu'un arrêté d’un préfet fut-il un homme très honorable vient en porte-à-faux avec un article de la constitution. Nous ne devons pas l’accepter. Cela fait partir aussi des évolutions démocratiques des mentalités de ceux qui nous gouvernent qui devrait se faire au fil du temps ».