Pétrole de Sangomar: la commercialisation du premier cargaison prévu en début juillet

Le Sénégal a commencé l’exploitation de son pétrole provenant du champ de Sangomar le 11 juin dernier. Selon le Document de programmation économique et budgétaire pluriannuelle (Dpbep), la première cargaison commerciale est attendue début juillet.L’exploitation du champ de Sangomar permettra de récupérer environ 630 millions de barils de pétrole et 2,4 Tcf de gaz naturel (associé et non associé) dans le cadre d’un développement futur (phase future). Le concept de développement adopté comprend une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (Fpso) connectée à une infrastructure sous-marine de collecte et de transport des hydrocarbures. En 2024, il est prévu une production annuelle de 11,7 millions de barils de pétrole brut, dont 4,34 millions de barils seront destinés au marché domestique.D'après le Dgpeb, les recettes totales prévues pour l’ensemble des réserves d’hydrocarbures du Sénégal atteindront 576,3 milliards de FCfa. Les recettes pour 2025 sont estimées à 127,7 milliards de FCfa, 205,4 milliards pour 2026 et 243,2 milliards pour 2027. Ces recettes financeront principalement des dépenses d’investissement prioritaires inscrites dans le Programme d’investissements publics (Pip), ainsi que des dépenses courantes, en particulier à caractère social, à l’exception des salaires et traitements.Le document précise que les recettes seront utilisées pour couvrir les dépenses prioritaires du gouvernement dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement. L’exploitation des hydrocarbures aura également un impact sur la croissance du pays.