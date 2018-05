Phase retour éliminatoires CAN U20 : le Sénégal face à l’Egypte ce samedi au Caire

Les «lionceaux » sont en Egypte pour affronter ce samedi à partir de 19h30 l’équipe U20 égyptienne dans le cadre des phases retour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie qui va se dérouler au Niger en 2019.



La mission du coach Youssoupha Dabo s’annonce compliquée, car les "pharaons" étaient venus à Dakar la semaine dernière tenir en échec les U20 sénégalais (0-0).



Toutefois, Cavin Diatta et ses coéquipiers tenteront de s’imposer ou de faire match nul avec des buts pour accéder au dernier tour qualificatif pour Niger 2019. Et pour réaliser cette performance, le coach estime que ses joueurs devront reproduire la seconde période du match aller à Dakar.



« Il faut reproduire la même deuxième mi-temps que celle que nous avons fait à Dakar, tout en étant beaucoup plus efficace devant. Nous avons une bonne équipe, capable de passer. Donc, il faut y croire. Si nous faisons match nul un but partout chez eux on passe », a indiqué Youssouph Dabo.