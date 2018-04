Photo : Sadio Mané avec Me Augustin Senghor à Anfield

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) Me Augustin Senghor était ce mardi dans l’enceinte du stade de Liverpool, Anfield pour suivre la demi-finale aller de la Ligue des champions entre les Reds et l’AS Rome. Il était l’invité du club anglais pour soutenir Sadio Mané. Il était accompagné de Regis Bogard, entraîneur adjoint de l'équipe nationale du Sénégal



Une demi-finale qui a tenu toutes ses promesses avec la victoire de Liverpool sur la marque (5-2) avec un but de l’attaquant sénégalais. Sadio Mané a inscrit à cette occasion son 8ème but dans cette compétition mais, également son 18ème toute compétition confondue.



Avec Wiwsport