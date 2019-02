Photos + vidéo: Ibou Touré bastionne et défigure le visage de Adjia Diallo

Depuis un certain temps, les choses se compliquent pour le couple Ibou Touré et Adjia Diallo. Saisine de biens pour n'avoir pas payé "la pension alimentaire d'un million de son ex-femme plus divorce. Et voila que ce mercredi, le site people "Limametti" informe avec images à l'appui que Adja Diallo est tabassée par son mari, Ibou Touré. Le visage défiguré, l’ex-mannequin a dévoilé sa vie d’enfer aux côtés de son mari, sur les réseau sociaux. « Nii la deuké pendant 2 ans », a précisé la nouvelle recrue de la Tfm. Pourtant, le couple avait fait la paix seulement quelques jours auparavant.