Pierre Menès descend Gana Gueye: "Il manque trop de personnalité et le Psg est un peu haut pour lui"

Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye n'a plus la côte dans son club le Paris Saint-Germain. L'un des plus célèbres consultants football en France a indiqué dans un entretien avec Senego qu'il devrait aller voir en Angleterre s'il peut rebondir. Parce que le finaliste malheureux de la Ligue des champions est un peu au dessus de son niveau actuel. Selon Pierre Menès, l'ancien pensionnaire de l'Institut Diambars de Saly manque de personnalité pour s'imposer.



"Je pense qu’Idrissa Gana Gueye a eu beaucoup de difficultés après son super match en septembre contre le Real de Madrid. Sa blessure lui a coupé son élan. Il manque de densité dans le jeu. Il manque trop de personnalité. Je pense pour bien peser, le PSG est un peu haut pour lui. Il peut faire mieux. Mais comme il a une bonne cote en Angleterre, il peut faire partie des joueurs que le PSG peut tenter de revendre", a-t-il confié à nos confrères



Avant de se prononcer sur le départ ou non de Gana Gueye: "Je pense que le PSG peut en tirer une bonne somme dans les 15 ou 20 millions d’euros. C’est bien pour lui qu’il parte et que le PSG recrute un milieu de terrain plus à l’aise avec la balle, plus fort techniquement. Il a une bonne cote en Angleterre, il ne devrait avoir aucune difficulté à retrouver la Premier League".



Depuis le quart de finale de Ligue des champions contre Atalanta, Idrissa Gana Gueye a été relégué sur le banc de touche au profit de son concurrent au poste Paredes.