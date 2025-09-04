Pikine-Guédiawaye : un lycéen envoie à son ex des vidéos intimes pour la reconquérir

Vendredi dernier, Cheikh A. Mb., élève en classe de Terminale, a été condamné par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye à deux ans de prison, dont un mois ferme. Incapable d’accepter la fin de sa relation avec Amy D., une couturière de 25 ans, le jeune homme a eu recours au chantage, tombant ainsi dans les travers du « revenge porn ». Cheikh A. Mb et Amy avaient vécu une idylle brève de deux mois, rythmée par des appels vidéo et des échanges passionnés. Mais lorsque la jeune femme a décidé d’y mettre un terme, le lycéen de 18 ans a refusé d’accepter la rupture.



Déterminé à la reconquérir coûte que coûte, il lui a envoyé un cliché intime depuis un numéro étranger, accompagné du message menaçant : « Reprends avec moi ou j’ai de quoi t’atteindre. » D’abord sous le choc, Amy a fini par trouver le courage de porter plainte au commissariat de Malika. Cheikh A. Mb., Italien de naissance, a aussitôt été arrêté et déféré au parquet pour « collecte illicite de données personnelles par des moyens déloyaux » et « diffusion de contenus contraires aux bonnes mœurs », rapporte le quotidien L’Observateur dans son édition du jeudi 4 septembre.