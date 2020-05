Pikine Icotaf : une jeune fille, âgée de 20 ans, retrouvée morte dans sa chambre

Le réveil a été brutal mardi dans la cité de Serigne Mansour Sy de Pikine Icotaf 03, une commune de Pikine-Est, une localité située dans la banlieue dakaroise. Ndèye Carama, âgée d’une vingtaine d’années, a été retrouvée morte dans sa chambre.



La victime, restauratrice de son état, était mariée et mère de deux enfants. Elle est réputée joviale.



Alertés, les sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux et ont acheminé le corps sans vie de la victime dans une structure sanitaire de la place pour les besoins de l’autopsie.



Selon L’AS, les circonstances de cette mort tragique sont pour le moment inconnues. Mais selon certaines indiscrétions, la victime souffrait d’une hypertension artérielle. Et qu’avant son décès, elle aurait piqué une crise suivie de vomissements.

Une enquête a été ouverte pour plus de précisions.