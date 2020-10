Pikine: Le collectif "sama suuf ma yokk sama armel" annonce une grande marche de protestation dans les jours à venir

Après la sortie du maire de Pikine -Ouest Pape Gorgui Ndong, le collectif "sama suuf ma yokk sama armel" est revenu à la charge. Selon le journal "Libération" de ce 26 octobre 2020, Doudou Gueye membre dudit collectif précise: "nous tenons à remercier et à féliciter les Pikinoises et les Pikinois qui sont sortis en masse pour assister au Conseil municipal comme nous y autorise l'article 148 du code général de collectivités locales. Nous rappelons que cette grande mobilisation est suscitée par deux choses. Primo, le collectif a rencontré le maire de Pikine-Ouest le samedi 17 octobre 2020 vers 20 heures, après avoir échangé avec le maire de la ville de Pikine le vendredi 18 septembre et effectué avec lui une visite du site correspondant au titre foncier DP/50 mitoyen au cimetière".



À la différence du maire de la ville qui, après avoir pris des informations, à signifié son adhésion à la mobilisation et au plaidoyer pour l'extension du cimetière, le maire de la commune de Pikine-Ouest a clairement tenu à ce que nous mentionnions dans notre communiqué qu'il ne rejoint pas le collectif dans sa demande. L'acte qu'il a posé trois jours après la rencontre au cours de laquelle nous lui avons exprimé le souhait des Pikinoise et Pikinois relatif à l'extension du cimetière, a corroboré son opposition à la volonté des populations.



En effet, il a convoqué le Conseil municipal qu'il dirige pour, entre autres, délibérer sur le site. Sur la convocation, il a parlé de l'érection d'une maison de la femme, d'une maison des jeunes, etc... Nulle évocation de l'extension du cimetière dans le texte de la convocation. Voilà pourquoi les populations se sont déplacées massivement pour aller assister au Conseil municipal conformément à l'article 148 du code général des collectivités locales".



Selon lui, "le collectif dénonce également le fait que la majorité mécanique du maire de Pikine-Ouest ait voté l'extension du site Watt-Gaindé sans qu'un plan de masse détaillant l'utilisation qui va en être faite n'ait été porté à leur connaissance par le maire. D'ailleurs, des conseillers ont refusé de voter ce point parce qu'ils n'ont pas vu le plan de masse". Le collectif qui souhaite l'arbitrage du chef de l'Etat compte organiser une grande" marche de protestation dans les jours à venir.