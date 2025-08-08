Pikine Technopôle : une fillette de 4 ans sauvée d’un viol par un agent des Eaux et Forêts

D. D., âgée de 4 ans, a échappé de justesse aux agissements lubriques d'un déficient mental du nom de S. Ndiaye, 26 ans. Plombier de formation, ce dernier a traîné la fillette jusque dans les buissons du Technopôle de Pikine avant de tenter d'abuser d'elle. Il a été surpris, puis interpellé par un agent des Eaux et Forêts qui a suivi la scène depuis son poste de garde, dans l'enceinte du Technopôle.



La fillette avait auparavant été portée disparue le mardi 5 août dernier. Ses parents ont sonné l'alerte et ont engagé des recherches dans les coins et recoins de la localité. Mais ils n’ont pas retrouvé la petite. Ils ont également alerté la police locale et mis à contribution des bonnes volontés.



Pendant que les investigations s'intensifiaient dans le quartier et ses environs pour retrouver la fillette, rapporte « Les Échos », un homme identifié plus tard comme S. Ndiaye entraînait de force la petite D.D. dans les buissons du Technopôle. Intrigué par la scène, un agent des Eaux et Forêts, depuis son poste de garde, est intervenu et a interpellé l'homme. Mais ce dernier a déclaré être le père de la jeune fille et a affirmé que son domicile se trouvait dans les parages.



L'agent des Eaux et Forêts, qui a douté de la bonne foi du suspect, l’a pressé de questions. Ce dernier s’est affolé, a commencé à tergiverser et a ravalé ses propos. Il a fini par avouer avoir kidnappé la petite fille dans leur quartier Thiaroye Djouma Dji pour ensuite l'entraîner dans les labyrinthes du site du Technopôle de Pikine, dans le but d'abuser d'elle. Il a été vite appréhendé par l'agent des Eaux et Forêts, qui a aussitôt alerté ses autres collègues. Les agents ont embarqué le suspect et l’ont ramené à Thiaroye Douma Dji, où la petite habite.



À la vue des agents avec le suspect et la fille, des habitants du quartier ont accouru. Ils ont identifié la petite et conduit les agents au domicile de ses parents. Ces derniers ont sursauté de stupeur et ont indiqué que leur enfant avait disparu durant la journée. Le mis en cause a ensuite été conduit au commissariat d'arrondissement de Thiaroye, puis placé en garde à vue.



Informés de l'arrestation de leur fils, des parents de celui-ci ont débarqué au commissariat, où ils ont attesté, avec des documents médicaux, de l'état de démence de leur enfant, qui suit un traitement à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye. Cela a été confirmé par les blouses blanches lorsque les policiers se sont rendus au centre hospitalier pour vérifier la véracité des allégations des proches du jeune plombier.



Malgré tout, le suspect, sur instructions du parquet de Pikine, sera maintenu en garde à vue. Et la fille a été évacuée vers un centre hospitalier pour des examens gynécologiques.