Diamaguène Sicap Mbao : un Asp arrêté pour « viols répétitifs » sur sa cousine de 11 ans

Les éléments de la brigade de recherche de Diamaguene Sicap Mbao (banlieue dakarois) ont interpellé Doudou Ndiaye âgé de 37 ans, se déclarant ASP (Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité) en service à la cité Scat Urbam. Il est poursuivi pour « pédophilie, menace de mort et viols répétitifs » sur une mineure de 11 ans.



Dans la soirée du 05 décembre 2025 aux environs de 21heures, le commissariat de Diamaguene Sicap Mbao a été saisi d’une plainte de viol sur une fille mineure de 11 ans, déposée par sa mère, N. Diouf, domicilié vers l’arrêt bus 78, contre Doudou Ndiaye, domicilié à la même adresse. La victime nommée F. B. N, a été interrogée par les policiers en présence de sa mère. F. B. N née en 2014, a déclaré avoir été abusée sexuellement par son cousin Doudou Ndiaye.



Selon les déclarations de la fillette, le mis en cause a commencé à lui faire faire l’amour depuis presque 04 ans mais elle avait peur de s’en s’ouvrir à sa mère car le prévenu lui faisait des menaces de mort avec un couteau. Ce n’est que dans l’après-midi du 05 décembre, suite à des pertes blanches étranges constatées sur son sexe que sa mère a commencé à lui poser des questions, selon les informations du journal Libération. C’est ainsi qu’elle a révélé l’identité du mis en cause.



Sans désemparer, une mission a été donnée aux agents terrain pour procéder à l'interpellation du mis en cause qui s'apprêtait à prendre la fuite suite à l'ébruitement de la plainte contre sa personne. Sommairement interrogé, Doudou Ndiaye a reconnu les faits ».