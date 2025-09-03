Pikine : un faux policier arrêté pour escroquerie et usurpation de fonction

Un individu qui se faisait passer pour un policier du commissariat de Thiaroye a été interpellé à Pikine (dans la banlieue dakaroise) pour "escroquerie et usurpation de fonction". Sa victime est un vendeur ambulant qui a été dépouillé de 57 000 F CFA, correspondant à ses recettes de la journée, ainsi que de son téléphone portable.



L’arnaque a été déjouée grâce à une plainte déposée par le commerçant, permettant l’identification et l’arrestation rapide de l’imposteur. Les investigations se poursuivent pour déterminer s’il a pu commettre d’autres méfaits sous cette fausse identité.