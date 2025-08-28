Pikine: un individu arrêté et condamné à un mois de prison ferme pour "vol"

Mouhamed Ndiaye, agent de sécurité à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar a été arrêté et condamné à un (1) mois de prison ferme pour avoir volé l’ordinateur de Abdou F à l’hôpital de Pikine (l’un des 5 département de la commune de Dakar). Les faits remontent au 18 août dernier sous une pluie battante quand le nommé Abdou F a accompagné sa mère à l’hôpital pour une consultation.



En effet, ce dernier a choisi d’attendre dans sa voiture pendant que sa mère était en salle de consultation en regardant un film sur son ordinateur. Exténué et fatigué, il s'est endormi mais à son réveil, son ordinateur avait disparu.



Les agents de sécurité de l’hôpital informés de la situation, ont entamé des recherches et après des investigations infructueuses, ils ont procédé à une fouille des personnes présentes aux alentours. Une fouille qui s’est avérée concluante car leur attention s’est rapidement portée sur Mouhamed Ndiaye l’agent de sécurité sur qui la machine a été retrouvée.



Confronté à la victime, le mis en cause a reconnu les faits sans trop de difficulté, à t-on appris du quotidien L’observateur. Ce dernier a été conduit au commissariat de Thiaroye puis placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye.



Cependant, à l’audience, le mis en cause a tenté de nier les faits en soutenant qu’il a trouvé l’ordinateur portable « abandonné » près des cantines et qu’il l'avait sur lui pour tenter de trouver le propriétaire. Mouhamed a même demandé la consultation des caméras de surveillance pour étayer sa version. Mais confronté à la pression du juge, l’accusé a fini par reconnaître son délit.



Toujours selon le journal, le procureur a requis l’application stricte de la loi soulignant le caractère répréhensible du vol dans un lieu public et sensible. Quant à l’avocat de la défense, il a plaidé la clémence mettant en avant l’aveu du prévenu. Après délibération, le tribunal a condamné Mouhamed Ndiaye à un (1) mois de prison ferme, le déclarant coupable de vol.