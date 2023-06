Pillage des boutiques à Yoff et à Pikine : 5 suspects arrêtés

La police et la gendarmerie ont procédé à une série d’arrestations suite au pillage des boutiques « Coucou » de Yoff et « My shop » de la station Ola énergies de Pikine. Cinq individus ont été interpellés.



Il s’agit des nommés A.Ndiaye, M.Guèye, K.Sow et M.Camara ont été arrêtés le 6 juin par la brigade de la Foire pour la mise en sac du magasin « coucou » commis le 2 juin. Les mis en cause ont été interpellés chez eux, à Yoff Apecsy II avec des produits provenant du vol perpétré dans ladite boutique.



Une perquisition effectuée chez eux, ont permis aux limiers de saisir des bouteilles de cocktails Molotov.



Le même jour, rapporte Libération, la police a interpellé Y.Dramé, un apprenti-chauffeur. Vivant à Saint-Louis (nord), ce dernier était de passage à Dakar.



Il a été interpellé alors qu’il retournait à Saint-Louis. En plus de ses bagages, il transportait un réfrigérateur issu du pillage de la boutique « My Shop ». Interrogé, il a reconnu partiellement les faits.



Tous les mis en cause devaient être déférés au parquet pour association de malfaiteurs, participation à une manifestation non déclarée, troubles à l’ordre public, destruction de bien appartement à autrui et vol.